Seri Industrial formalizza accordo con WieldMore sulla transizione energetica

Seri Industrial, quotata sul mercato Euronext Milano, e’ tra i protagonisti della transizione europea verso la neutralità climatica, promuovendo l’innovazione tecnologica attraverso batterie al litio, sistemi di elettrificazione, riciclo plastica e un forte impegno per l’economia circolare. Ad ulteriore rafforzamento del suo focus “net zero”, Seri Industrial ha individuato in WieldMore il partner ideale nello sviluppo di percorsi di decarbonizzazione e di strategie finanziarie integrate per l’efficienza energetica, la riduzione delle emissioni e la gestione dei rischi. Collegando la sostenibilità ad un approccio finanziario avanzato basato sui dati, WieldMore consente infatti di trasformare le ambizioni “net zero” in un vantaggio competitivo concreto.

Insieme, le due società intendono promuovere la conformità alle normative ETS e CBAM, oltre che l’innovazione nella finanza e nei mercati allineati al clima.