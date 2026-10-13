Sicilia da oggi isola sede internazionale confronto tra geometri su casa e patrimonio immobiliare

Dalla dimensione nazionale a quella internazionale nel giro di pochi chilometri e di pochi giorni. La Sicilia si prepara a ospitare da oggi al 16 ottobre due appuntamenti della categoria dei geometri dedicati alle trasformazioni della professione e del patrimonio immobiliare, in una fase in cui la questione della casa – a livello europeo - è tornata al centro del dibattito economico e sociale. Il percorso parte oggi 13 ottobre da Catania, con l’Assemblea nazionale dei Presidenti dei Collegi provinciali dei Geometri e Geometri Laureati, in programma dalle 14.30 alle 18.30 all’NH Catania Parco degli Aragonesi, con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana. Ai lavori - aperti dal presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Paolo Biscaro, e a seguire dal presidente di Cassa Geometri, Diego Buono – parteciperanno i presidenti dei Collegi provinciali e i rappresentanti del sistema di categoria. L’ordine del giorno è dedicato a “Evoluzione ed esperienze italiane in ambito immobiliare e catastale”. Gli interventi dei rappresentanti internazionali costituiscono un’importante occasione per descrivere e conoscere l’importanza, le funzioni e le attività che questi organismi svolgono nell’interesse dei geometri a livello globale ed europeo.

Per i saluti istituzionali, interverranno il presidente del Collegio Geometri di Catania Agatino Spoto, il sindaco di Catania Enrico Trantino, il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno e la direttrice centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle Entrate Maria Letizia Schillaci Ventura; interverranno anche i vertici delle associazioni internazionali: la presidente della Federazione Internazionale dei Geometri (FIG), Diane Dumashie, e i presidenti del Gruppo Geometri Europei (EGOS), Nikos Zacharias, del Consiglio dei Geometri Europei Esperti in Topografia (CLGE), Nicolas Smith, e del Gruppo Europeo delle Associazioni dei Valutatori (TEGOVA), Paulo Barros Trindade, insieme a Peter Ache, presidente della FIG Commission 9.

Seguirà la conferenza “Il Catasto in Italia”, dedicata all’evoluzione dei servizi catastali, al valore professionale del catasto per il geometra. Apriranno i lavori i funzionari della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate, Arturo Angelini, capo settore Servizi Cartografici, Moreno Balestro, capo settore Servizi Catastali, Gianluca Salamone, capo settore Integrazione Funzionale. A cura del consigliere CNGeGL Ernesto Baragetti la presentazione “Dall’evoluzione dei servizi catastali al valore professionale: scenari e opportunità per il Geometra” e illustrate dall’amministratore delegato Cosimo Toldonato, l’intervento “Geoweb: Nuove trAIettorie di evoluzione. Dai servizi a un ecosistema sempre più vicino alla professione”.