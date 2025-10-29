circle x black
Sociale: Goretti (Casa Jannacci), 'salone ridà valore a chi è in difficoltà attraverso la cura di sé'

29 ottobre 2025 | 07.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questo progetto si colloca all'interno di una coprogettazione che sta mettendo in campo molti progetti e attività proprio per ridare dignità a queste persone e credo che il Salone sociale, possa veramente far crescere autostima e far riscoprire la cura di sé alle persone che accogliamo. Molto spesso, infatti, chi viene accolto in una realtà di accoglienza rimane con l'etichetta della 'vittima' e della persona in difficoltà. Invece, è fondamentale per noi far riscoprire a queste persone il loro valore e le loro risorse, passando anche dalla cura di sé e della propria bellezza". Così, Eleonora Goretti, coordinatrice di Casa Jannacci, in occasione dell'inaugurazione del primo Salone 'Beauty for a Better Life' in Italia di L'Oréal Italia a Casa Jannacci in Viale Ortles 69 a Milano. ll progetto fa parte del programma internazionale di L'Oréal "Beauty for a Better Life" ed è il frutto della collaborazione tra L'Oréal Italia, Fondation L'Oréal e la Casa dell'Accoglienza 'Enzo Jannacci' del Comune di Milano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
