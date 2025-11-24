Solaris (Boldpush), 'utilizzare Agenti come meccanismo di feedback'

"E' molto importante utilizzare gli Agenti come meccanismo di feedback per scoprire informazioni sui dati che impiegheremmo ore e ore di lavoro solo per esaminare. Riuscite a pensarci? Migliaia di moduli di feedback, migliaia di dati. Ora all'improvviso potete avere quelle risposte molto rapidamente. Ma, poi, ciò che fate con quelle risposte, riguarda voi, la vostra creatività, la vostra esperienza. Si tratta di collegare i puntini". Così, Julius Solaris, founder of Boldpush, in occasione del Bea World Festival all'Auditorium Parco della Musica a Roma, a "What's Next? Il futuro della Brand Experience in Europa", dove 27NAMES ha pubblicato il primo European Experience Index 2025 (EEX).