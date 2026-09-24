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Cambio al vertice del Sole 24 Ore, Giuseppe De Bellis verso la direzione

Le trattative sono in corso e De Bellis potrebbe prendere il posto di Fabio Tamburini. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, già il prossimo 30 settembre potrebbe tenersi il Cda per nominarlo

Il Sole 24 Ore - FOTOGRAMMA
Il Sole 24 Ore - FOTOGRAMMA
24 settembre 2026 | 13.53
Loredana Errico
LETTURA: 1 minuti

Verso un cambio al vertice de 'Il Sole 24 Ore'. Giuseppe De Bellis potrebbe diventare il nuovo direttore del quotidiano economico-finanziario edito da Confindustria. Le trattative sono in corso e De Bellis potrebbe prendere il posto di Fabio Tamburini, che guida la testata di via Monte Rosa dal 2018. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, già il prossimo 30 settembre potrebbe tenersi il Cda per nominarlo.

De Bellis attualmente ricopre il ruolo di Executive Vice President Sport, News and Entertainment di Sky Italia, oltre a essere direttore editoriale di Sky Tg24, testata all news che ha guidato per sette anni in qualità di direttore responsabile.

Riproduzione riservata
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cambio al vertice direttore del Sole 24 Ore
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