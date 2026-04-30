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Sonepar Italia a Prato la sede rinnovata ospiterà experience center per automazione industriale

Sonepar Italia a Prato la sede rinnovata ospiterà experience center per automazione industriale
30 aprile 2026 | 12.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sonepar Italia ha inaugurato a Prato i locali rinnovati del punto vendita in via del Lazzeretto 53, alla presenza di Marco Brunetti, Presidente Sonepar Italy. Tra gli ospiti intervenuti, si segnala la partecipazione di Simone Calamai, presidente della Provincia di Prato. L’azienda leader in Italia nella distribuzione di materiale elettrico rafforza così la propria prossimità operativa in un territorio ad alta vocazione manifatturiera, confermando l’attenzione verso le esigenze dei professionisti e del tessuto produttivo locale. Il building si sviluppa su una superficie complessiva di 4.700 metri quadrati, con 2.400 metri quadrati coperti destinati a uffici, area vendita e magazzino. Il punto vendita integra tre modalità di servizio – tradizionale, self-service e locker – per offrire un’esperienza d’acquisto più flessibile, rapida e coerente con l’evoluzione dei bisogni della clientela professionale. Al suo interno opera un gruppo di oltre 20 professionisti qualificati, tra cui alcuni addetti inseriti nel corso delle ultime due edizioni del percorso di formazione e recruiting aziendale Sonepar Academy.

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All’interno della filiale verrà allestito nei prossimi mesi anche un Experience Center della Business Unit Industry dotato di sala interattiva e pensato come spazio di confronto tecnico, dimostrazione applicativa e approfondimento specialistico. L’area consentirà a installatori, system integrator, quadristi e imprese di conoscere più da vicino soluzioni e tecnologie per l’automazione industriale, l’efficienza degli impianti e l’aggiornamento dei processi produttivi.

 

“Il restyling del punto vendita di Prato rappresenta per Sonepar un passo ulteriore nella strategia di vicinanza ai clienti e di presidio dei territori a più alta specializzazione produttiva” dichiara Marco Brunetti, Presidente di Sonepar Italy. “Essere presenti qui significa affiancare con ancora maggiore efficacia installatori, imprese e operatori del distretto con un’offerta che coniuga disponibilità di prodotto, competenze tecniche, servizi evoluti e supporto all’innovazione. In un’area come quella pratese, fortemente dinamica e orientata alla trasformazione, vogliamo essere un partner affidabile per i percorsi di efficientamento energetico, digitalizzazione degli edifici e ammodernamento degli impianti industriali”. “L’inaugurazione dei nuovi spazi di Sonepar rappresenta un segnale concreto di fiducia nel nostro territorio e nella sua capacità di innovarsi e crescere - dichiara il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai - Investimenti come questo rafforzano il legame tra impresa e comunità locale, contribuendo allo sviluppo del tessuto produttivo e alla creazione di nuove opportunità per professionisti e giovani. La Provincia guarda con favore a iniziative che coniugano tecnologia, formazione e sostenibilità, elementi fondamentali per affrontare le sfide future del nostro distretto”.

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Tag
automazione industriale efficienza energetica digitalizzazione degli edifici innovazione tecnologica sviluppo locale investimenti in territorio
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