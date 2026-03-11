Sostenibilità: a Milano le capsule in alluminio di Nespresso dritte nel sacco giallo

La sinergia tra il Comune di Milano, Amsa, A2A Ambiente, Cial - Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio e Nespresso ha dato il via al primo sistema collettivo che ha reso possibile in tutto il territorio milanese lo smaltimento delle capsule di caffè in alluminio direttamente nel sacco giallo destinato agli imballaggi in plastica e metalli, nella propria raccolta domestica o condominiale. Si tratta di un vero e proprio esempio di collaborazione efficace tra pubblico e privato, che consente di valorizzare un materiale prezioso come l'alluminio e di facilitare il coinvolgimento di cittadini e cittadine nella corretta gestione dei rifiuti, contribuendo alla transizione verso un'economia sempre più circolare. La possibilità di conferire le capsule nel sacco giallo a Milano nasce dal lavoro congiunto sull'impianto di selezione di A2A Ambiente di Muggiano, che è dotato delle tecnologie necessarie per intercettare e recuperare anche l'alluminio piccolo.