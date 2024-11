Sostenibilità, al World Urban Forum UN-Habitat riconosce Italia come modello da seguire

“Oggi abbiamo incontrato nuovamente il Vicedirettore esecutivo di UN-Habitat Michal Mlynàr, riaffermando l'impegno dell'Italia e di UN-Habitat, consolidato attraverso un Protocollo d'Intesa firmato lo scorso luglio a New York. Questo accordo ambizioso e concreto sancisce un percorso costruito negli anni, unendo le forze per localizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e garantire una governance multilivello efficace. La nostra partnership segna anche l'inizio di una nuova collaborazione dedicata allo sport e agli eventi sportivi come motore di sviluppo sostenibile. Attraverso iniziative che si stanno avviando in città di tre continenti, desideriamo sfruttare il potenziale dello sport per generare un impatto sociale e ambientale positivo. Grazie al lavoro con il Comitato Olimpico Internazionale e UN-Habitat, l’Italia è pronta a portare avanti la sua esperienza e supportare questa iniziativa globale. Siamo pronti ad affrontare le sfide e a fare avanzare questa iniziativa unica”. Così Claudio Barbaro, Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica a margine del bilaterale MASE - Un-Habitat nel corso della XII sessione del World Urban Forum – WUF in corso di svolgimento a Il Cairo per accelerare il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 a livello territoriale. L’incontro con UN-Habitat è seguito alla sessione plenaria di alto livello “Dialogue 3 - Stronger Together”.

L’intervento italiano - si sottolinea in una nota - ha valorizzato l'esperienza dell’Italia nei processi di governance multilivello, che caratterizzano il percorso di attuazione italiana dell’Agenda 2030 attraverso la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. In particolare, ha sottolineato il ruolo dei territori e il costante impegno profuso per garantire dialogo e integrazione tra i diversi livelli di governo.

“La nostra esperienza mostra chiaramente quanto siano fondamentali la governance multilivello, ed è un onore ricevere per l’Italia il riconoscimento di UN-Habitat come modello da seguire. La nostra Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile rappresenta il quadro di riferimento per la pianificazione e valutazione delle politiche pubbliche in chiave sostenibile”, ha concluso Barbaro.