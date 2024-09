Sostenibilità, Arval Italia con Pirelli per offrire un servizio di e-bike sharing alle aziende

Le aziende clienti di Arval potranno quindi ricorrere a una soluzione 'chiavi in mano' per la mobilità dei propri collaboratori

L’83% delle aziende italiane già utilizza almeno una soluzione di mobilità alternativa, per essere in linea con le politiche CSR dell’azienda, per l’attrazione e la retention dei talenti e per rispondere o anticipare nuove normative sulla mobilità dei dipendenti. Tra queste, l’11% ha dichiarato di aver introdotto il bike sharing. E' quanto emerge dall’edizione 2024 del Barometro delle flotte aziendali e della mobilità, un’indagine del centro studi Arval mobility observatory. E' anche sulla base di questo scenario che Arval Italia, società specializzata nel noleggio auto a lungo termine e nelle soluzioni di mobilità e parte del Gruppo Bnp Paribas, ha stretto un accordo con Pirelli, tra i principali produttori di pneumatici al mondo e l’unico a essere interamente focalizzato sul mercato Consumer, con prodotti e servizi destinati ad auto, moto e bici.

L’obiettivo è quello di poter offrire a tutti i clienti di Arval il servizio Pirelli Cycl-e Around, un progetto di Corporate eBike Sharing ideato da Pirelli e ufficialmente lanciato nel 2021 per i propri dipendenti e per le aziende che vogliono implementare soluzioni di mobilità più sostenibili.

Le aziende clienti di Arval potranno quindi ricorrere a una soluzione 'chiavi in mano' per la mobilità dei propri collaboratori, fruibile sia a scopo professionale che ricreativo, potendo contare su un servizio che garantisce i più elevati standard qualitativi ad oggi disponibili sul mercato. I clienti che sottoscriveranno l’iniziativa avranno accesso alle e-bike Pirelli per 24 o 36 mesi con diversi servizi inclusi nel canone di noleggio mensile: consegna e ritiro presso la propria sede, dove verrà allestito un corner dedicato, manutenzione programmata e assistenza specifica su richiesta presso la sede del cliente, assicurazione danni e furto e anche un kit in dotazione che comprende un casco per la sicurezza dei dipendenti, una catena antifurto e un caricabatteria portatile.

Grazie all’app Cycl-e Around, è possibile gestire in autonomia la prenotazione delle e-bike, usufruendo di un’esperienza di utilizzo semplice, intuitiva e flessibile; l’app infatti permette la gestione delle prenotazioni, lo sblocco delle e-bike e un sistema di navigazione bike-friendly.

Inoltre, i mobility manager avranno accesso a una piattaforma digitale con cui è possibile controllare e personalizzare molteplici Kpis sull’utilizzo della propria flotta di e-bike, come ad esempio monitorare la rotazione delle e-bike, i chilometri percorsi, la CO2 risparmiata, ed eventualmente coinvolgere i collaboratori in iniziative di gamification per promuovere uno stile di vita più salutare e più rispettoso dell’ambiente.

L’adozione del servizio Pirelli Cycl-e Around da parte di Arval rappresenta quindi un ulteriore passo avanti in linea con gli obiettivi strategici del piano Arval Beyond, che mira a trasformare il business model di Arval da società di noleggio a lungo termine di veicoli ad azienda di mobilità che offre soluzioni che includono anche l’auto e a proporre servizi di mobilità a basso impatto ambientale, per favorire i processi di transizione dei propri clienti verso opzioni di trasporto più sostenibili. L’iniziativa conferma anche l’attenzione di Pirelli verso le tematiche di responsabilità sociale e la sostenibilità.