Sostenibilità, Balducci (Sofidel): "Partnership con no profit per mantenere nostro impegno"

10 ottobre 2025 | 14.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo presenti questo pomeriggio a Milano per parlare di una partnership di lungo periodo con una realtà no profit in Italia, che in 15 anni ci ha insegnato a compiere gli sforzi necessari, che oramai sono diventati per noi una normalità. Forse, in risposta ai cambiamenti che stiamo osservando, sia politici che normativi, la cosa migliore che potremo fare era proprio non cambiare e dunque mantenere, grazie ad un impegno volontariamente sottoscritto da molti anni con questa organizzazione autorevole, il nostro impegno. Credo che la collaborazione tra aziende profit e no profit sia importante in questo momento, aiuta l'impresa a non perdersi nel panorama di grande cambiamento e instabilità". Lo ha detto Riccardo Balducci, Group Sustainability Director Sofidel, partecipando a Milano al primo dei tre giorni della tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale.

