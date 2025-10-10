circle x black
Francia, Macron nomina nuovamente Lecornu premier

Lo ha incaricato di costituire un governo e lui ha accettato

Sébastien Lecornu (Fotogramma/Ipa)
10 ottobre 2025 | 22.13
Redazione Adnkronos
Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron ha nominato nuovamente Sébastien Lecornu primo ministro e lo ha incaricato di costituire un governo. E' quanto si legge nella nota dell'Eliseo. "Accetto, per dovere, la missione affidatami dal Presidente della Repubblica di fare tutto il possibile per dotare la Francia di una Legge di bilancio entro la fine anno e di rispondere ai problemi della vita quotidiana dei nostri compatrioti" ha scritto Lecornu su X.

