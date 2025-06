Sostenibilità, Brambilla (Legambiente): "Insieme a Ichnusa per sensibilizzare i cittadini"

“Siamo qui a Milano per portare avanti la campagna che dallo scorso anno vede Legambiente Sardegna e Ichnusa unite per sensibilizzare contro il fenomeno dell'abbandono delle bottiglie di vetro nell’ambiente. Ieri abbiamo fatto un'iniziativa di raccolta delle bottiglie abbandonate a Milano, per sensibilizzare i cittadini, promuovere senso civico e trasmettere senso di appartenenza alla città”. Lo dichiara Laura Brambilla, responsabile nazionale della campagna "Puliamo il Mondo" di Legambiente, durante la giornata organizzata a Milano da Ichnusa per raccontare l’approdo nel capoluogo lombardo della campagna contro l’abbandono del vetro promossa assieme a Legambiente. In questa occasione, oltre alla pulizia delle zone della movida e alla presentazione delle iniziative con le quali la campagna si realizzerà lungo l’estate, è stata svelata l’opera ‘Polpo a rendere’, dell’artista sassarese Andrea D’Ascanio, in arte Sardomuto.