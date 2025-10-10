Sostenibilità, Ceriotti (Fondazione Sodalitas): "progetti con 100 imprese per sostenibilità sociale"

"Fondazione Sodalitas collabora con 100 imprese particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità sociale, per realizzare insieme a loro progetti orientati verso questo obiettivo, anche in ottica di sviluppo delle imprese. Ad esempio, siamo molto impegnati sulla formazione dei giovani nelle scuole, offrendo competenze preziose sul fronte dell'occupabilità e riducendo così il gap tra mondo della scuola e mondo del lavoro". Lo afferma Massimo Ceriotti, responsabile segreteria e sviluppo imprese Fondazione Sodalitas, partecipando a Milano alla tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale.