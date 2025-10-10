circle x black
Cerca nel sito
 

Sostenibilità, Ceriotti (Fondazione Sodalitas): "progetti con 100 imprese per sostenibilità sociale"

10 ottobre 2025 | 14.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Fondazione Sodalitas collabora con 100 imprese particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità sociale, per realizzare insieme a loro progetti orientati verso questo obiettivo, anche in ottica di sviluppo delle imprese. Ad esempio, siamo molto impegnati sulla formazione dei giovani nelle scuole, offrendo competenze preziose sul fronte dell'occupabilità e riducendo così il gap tra mondo della scuola e mondo del lavoro". Lo afferma Massimo Ceriotti, responsabile segreteria e sviluppo imprese Fondazione Sodalitas, partecipando a Milano alla tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza