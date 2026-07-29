Sostenibilità, dal 12/8 il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi in plastica: cosa cambia

Il principio del riuso, la dichiarazione di conformità e i limiti di metalli pesanti e sostanze Pfas: dal 12 agosto 2026 entra in vigore il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Ppwr). Che cos'è e cosa prevede per le aziende? Lo spiega Simona Fontana, direttore generale Conai, il consorzio nazionale imballaggi. "In questa fase è importante basarsi su documenti ufficiali e informare le imprese", dice, illustrando gli strumenti di supporto alla transizione messi a disposizione da Conai.