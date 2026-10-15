Sostenibilità, le sfide della transizione green e la strategia del governo

Per il format Adnkronos Q&A, la quarta edizione dell'evento dedicato allo sviluppo sostenibile dal titolo "Sostenibilità, le nuove parole chiave". Ad aprire il confronto istituzionale le parole di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, che ha parlato delle strategie del governo e le sfide della transizione green. A seguire il panel dedicato al tema dello Sviluppo Sostenibile e dell'Agenda 2030, che tra le voci principali ha visto quelle di Carlo Corazza, Direttore Ufficio del Parlamento europeo in Italia, e di Enrico Giovannini, Direttore scientifico ASviS.