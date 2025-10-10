circle x black
Sostenibilità: Lupo (Petronas Lubricants Italy), '75% degli investimenti per sviluppo prodotti sostenibili'

10 ottobre 2025 | 16.15
Redazione Adnkronos
"Come Petronas Lubricants siamo impegnati a livello tecnologico su diversi progetti che riguardano la sostenibilità ambientale, circa il 75% dei nostri investimenti di ricerca e sviluppo sono orientati allo sviluppo di prodotti sostenibili, sia per quanto riguarda i lubrificanti stessi, sia per il packaging e le catene di distribuzione". Sono le parole di Ciro Lupo, Business Head, Italy & Africa Petronas Lubricants Italy, alla tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale, in svolgimento all'università Bocconi di Milano.

