Sostenibilità, Morganti (Assobenefit): "Riuniamo gli sforzi di soggetti pubblici e privati"

"Il movimento benefit ha superato i 5mila soggetti ed è in robusta crescita. Molte cose che riguardano la responsabilità sociale delle imprese vengono trattate nel nostro movimento. Ci stiamo battendo per riunire tutti gli sforzi dei soggetti pubblici e privati". Lo afferma Marco Morganti, Presidente Assobenefit , a margine del panel 'Società Benefit: il modello per un'economia rigenerativa', parte del programma del primo giorno della tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale all'università Bocconi di Milano.