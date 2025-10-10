circle x black
Cerca nel sito
 

Sostenibilità, Sacchi (Fondazione Decathlon): "insegniamo attività motoria inclusiva"

10 ottobre 2025 | 09.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo oltre 150 progetti pensati con la nostra fondazione che si aggiornano in base a quelli che sono i bisogno che nascono quotidianamente. Con il progetto 'Training ability - Tutte le abilità in gioco' offriamo un corso di formazione digitale gratuito ai docenti per spiegare che anche gli allievi che hanno abilità differenti possono fare sport. Diamo degli esempi pratici di come effettivamente si possa offrire un'attività motoria inclusiva all'interno di tutte le nostre scuole". Così Stefania Sacchi, direttrice Fondazione Decathlon Italia, a margine della prima delle tre giornate della tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale, all'università Bocconi di Milano. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
