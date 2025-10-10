Sostenibilità, Sacchi (Fondazione Decathlon): "insegniamo attività motoria inclusiva"

"Abbiamo oltre 150 progetti pensati con la nostra fondazione che si aggiornano in base a quelli che sono i bisogno che nascono quotidianamente. Con il progetto 'Training ability - Tutte le abilità in gioco' offriamo un corso di formazione digitale gratuito ai docenti per spiegare che anche gli allievi che hanno abilità differenti possono fare sport. Diamo degli esempi pratici di come effettivamente si possa offrire un'attività motoria inclusiva all'interno di tutte le nostre scuole". Così Stefania Sacchi, direttrice Fondazione Decathlon Italia, a margine della prima delle tre giornate della tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale, all'università Bocconi di Milano.