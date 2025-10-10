Sostenibilità: Sarosiek (Henkel), 'partnership con terzo settore preziose per corporate social responsibility'

"Henkel crede che la collaborazione con le aziende del terzo settore possa portare un grande valore aggiunto nell'ambito della corporate social responsibility. Questo è vero soprattutto se le partnership che andiamo a creare sono autentiche, come quella che ho seguito personalmente nell'ambito di Dixan che, in partnership con Cesvi oramai dal 2023, continua a lavorare sul tema della povertà di igiene, che oggi affligge ben il 10% della popolazione italiana". Così, Elena Sarosiek, Head of Marketing Laundry Detergents Henkel, alla tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale, in svolgimento all'università Bocconi di Milano