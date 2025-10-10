Sostenibilità: Targetti Ferri (L'Oréal Italia), 'integrarla in strategia di business è fondamentale'

"Come L'Oréal Italia stiamo affrontando la sfida della sostenibilità in maniera molto concreta: stiamo spingendo tantissimo sull'integrazione della trasformazione sostenibile nel business, con un vantaggio sia a livello ambientale e sociale, sia a livello economico. Si tratta di una strategia fondamentale in considerazione del contesto internazionale". Lo afferma Simone Targetti Ferri, Chief Sustainability officer L'Oréal Italia, alla tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale, in svolgimento all'università Bocconi di Milano.