Sostenibilità, Tiberti (Pleiadi International): "Lavoriamo per colmare divario generazionale"

18 settembre 2025 | 11.57
Redazione Adnkronos
"Abbiamo partecipato a questo premio perché crediamo tantissimo nella sostenibilità economica. Siamo contenti di aver vinto e lavoreremo ancora per avvicinare sempre di più i ragazzi che sentono un divario generazionale con imprenditori che si possono incontrare a colloqui di lavoro, molti ragazzi escono dai nostri eventi con le risposte in tasca". Ha dichiarato Simona Tiberti, Senior Designer di Pleiadi International a margine della cerimonia di premiazione del Blue Green Economy Award 2025 a Napoli.

