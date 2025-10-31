Space Economy 2025: Valente (Asi), 'economia spazio è volano di crescita nazionale e internazionale'

"Le prospettive sono eccellenti, basta guardare le stime, note a livello internazionale. L'economia dello spazio, anche in Italia, è un volano di crescita nazionale e internazionale. Dagli ultimi dati che abbiamo a disposizione, è stata notevole la crescita per quanto riguarda la numerosità degli operatori, gli addetti al settore e il fatturato". Lo spiega Teodoro Valente, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana - Asi, nel corso degli Stati Generali della Space Economy 2025, giunti alla seconda edizione.