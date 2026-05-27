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Sps Italia: "L'Industrial AI revolution è un'opportunità concreta per le PMI italiane"

27 maggio 2026 | 11.39
Redazione Adnkronos
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"L'intelligenza artificiale sta entrando nel mondo fisico e trasformerà profondamente le aziende industriali e manifatturiere, un ambito in cui l'Italia è un campione", dichiara Floriano Masoero, Presidente e CEO di Siemens Italia, intervenendo a SPS Italia. "Questa nuova rivoluzione industriale riguarda anche le piccole e medie imprese e rappresenta un grande vantaggio competitivo per il tessuto produttivo italiano. Grazie all'AI, le PMI potranno dedicare più tempo all'innovazione e allo sviluppo di nuove applicazioni, affidando le attività ripetitive all'intelligenza artificiale e valorizzando al meglio le competenze delle persone".

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