Sps Italia: "L'Industrial AI revolution è un'opportunità concreta per le PMI italiane"

"L'intelligenza artificiale sta entrando nel mondo fisico e trasformerà profondamente le aziende industriali e manifatturiere, un ambito in cui l'Italia è un campione", dichiara Floriano Masoero, Presidente e CEO di Siemens Italia, intervenendo a SPS Italia. "Questa nuova rivoluzione industriale riguarda anche le piccole e medie imprese e rappresenta un grande vantaggio competitivo per il tessuto produttivo italiano. Grazie all'AI, le PMI potranno dedicare più tempo all'innovazione e allo sviluppo di nuove applicazioni, affidando le attività ripetitive all'intelligenza artificiale e valorizzando al meglio le competenze delle persone".