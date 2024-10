StatisticAll, Ravioli (Istat): “Legame tra dati e comunicazione ormai indissolubile”

“Ritengo che il legame tra i dati e la comunicazione sia importante da molti anni, ma ormai è indissolubile, soprattutto ora, nell’era dell'intelligenza artificiale. Da questo punto di vista iniziative come il Festival della Statistica e della Demografia, giunto al suo decimo anno, possono dare un grande impulso, in quanto portiamo il dibattito a tutti i pubblici possibili”. Con queste dichiarazioni Serenella Ravioli, direttrice centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli utenti dell’Istat, è intervenuta a margine della terza giornata di lavori di StatisticAll, il festival della statistica e della demografia.