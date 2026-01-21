circle x black
Stefano (Assogasliquidi-Federchimica): "La transizione non è a costo zero, va sostenuta e le risorse destinate alla stessa filiera"

21 gennaio 2026 | 16.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"L'elettrico non sarebbe sufficiente a sostenere l'intera filiera degli approvvigionamenti, anzi, molto dell'elettrico che attualmente consumiamo, viene prodotto attraverso i combustibili fossili quindi non risolviamo il problema, demoliamo intere filiere produttive. Il GPL è un combustibile ideale a gestire la fase della transizione". Così Dario Stefano, presidente del gruppo GPL Autotrazione Assogasliquidi-Federchimica, intervenuto alla conferenza "Gpl e le sue soluzioni rinnovabili a servizio del consumatore", presso il Senato della Repubblica.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
