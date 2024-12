"Al prossimo tavolo con Stellantis, il 17 dicembre, attendiamo novità concrete che riaffermino la centralità del nostro paese nel piano industriale del gruppo, come anticipato nel recente colloquio con il presidente John Elkann". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del question time alla Camera sulla salvaguardia del comparto automotive.

La convocazione prevede il tavolo il 17 dicembre alle ore 14 presso il Salone degli Arazzi del ministero. I convocati sono le organizzazioni sindacali, Stellantis, Anfia e le regioni dove sono presenti gli stabilimenti (Piemonte, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Basilicata).

Intanto è stata la storica sede di Maserati a Modena la prima tappa europea del Presidente di Stellantis John Elkann nel 'nuovo corso' che si è aperto dopo le dimissioni domenica scorsa dell'ad Carlos Tavares. Elkann aveva annunciato in un videomessaggio lunedì sera l'intenzione di visitare numerose sedi e stabilimenti del Gruppo in tutto il mondo. Appena rientrato da Auburn Hills negli Stati Uniti, Elkann si è recato immediatamente presso lo stabilimento di viale Ciro Menotti, dove ha incontrato Santo Ficili, Amministratore Delegato di Maserati, l’intero leadership team della Casa del Tridente, l’Engineering team - recentemente istituito – e tutti i collaboratori del marchio.

"La nostra industria - ha spiegato Elkann - sta attraversando momenti duri. Insieme, abbiamo affrontato numerose sfide in passato e le abbiamo già trasformate in opportunità a vantaggio di tutti coloro che lavorano con noi, sia internamente sia esternamente: colleghi, concessionari, clienti e fornitori, oltre alle Istituzioni. Credo fermamente che in questi frangenti sia necessario rimanere uniti e, per questo motivo, ho deciso di essere accanto alle nostre persone e di recarmi oggi presso la storica sede di Maserati a Modena".

L'ad Santo Ficili di è detto "felice di accogliere John Elkann a Modena, per incontrare le persone che fanno di questo straordinario Marchio non solo il più longevo della Motor Valley, ma anche il portabandiera di una visione unica di lusso italiano nel mondo. Abbiamo recentemente celebrato il nostro cento decimo anniversario: siamo forti di un passato unico e siamo proiettati nel futuro con una grande energia”.