La pianista sceglie una tracklist di otto canzoni, amatissime in tutto il mondo, che portano nel titolo un nome di donna per dire basta ai femminicidi puntando sull’amore e non sull’odio

La pianista Alessandra Celletti pubblica domani, sabato 8 marzo, 'Stop Femicides' in occasione della Giornata internazionale della donna. Disponibile su tutti gli store e le piattaforme digitali, è l’album più coraggioso dell'artista, dove viene affrontato il tema del femminicidio con lo sguardo inedito della sua musica. Ad accompagnare l'uscita del nuovo lavoro il singolo 'Annarella' dei CCCP.

'Michelle' dei Beatles, 'Lady Jane' dei Rolling Stones, 'Letter to Hermione' di David Bowie, 'Caroline says' di Lou Reed, 'Suzanne' di Leonard Cohen, 'Ruby’s arms' di Tom Waits, 'Lucy' di Nick Cave e 'Annarella' dei CCCP. Una straordinaria tracklist di otto canzoni, amate in tutto il mondo, che portano nel titolo un nome di donna.

"'Stop femicides' è il primo album in cui mi propongo come 'cantante', interpretando canzoni tra l’altro così celebri. Un vero azzardo" spiega Alessandra Celletti. "Ma c'è un motivo che ritengo importante: richiamare l’attenzione su un tema sociale di grande rilevanza, come il femminicidio, attraverso un mezzo emotivo e universale come la musica. Un lavoro nel quale, in un certo senso, mi mantengo fedele alla mia estetica minimalista, ma con un tocco nuovo e con l’uso della voce, cercando delle interpretazioni intime e delicate, quasi sussurrate, creando un’atmosfera intima e vicina". "Gli arrangiamenti sono semplici, spogli di ornamenti superflui, lasciando spazio all’emozione pura della voce e al significato delle canzoni. Con questo approccio minimale ho voluto dare maggiore rilievo ai testi e alla loro potenza evocativa".

Unico brano italiano della raccolta è “Annarella” dei CCCP. Il video, realizzato da Giovanni Staccioli, è un viaggio visivo nella natura, eterna e immutabile.

Il singolo accompagna l’uscita di 'Stop Femicides', disponibile su Spotify a questo link.