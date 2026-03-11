circle x black
Tabacco, Mst celebra marchio storico con edizione speciale sigaro Antico Toscano

11 marzo 2026 | 18.55
Redazione Adnkronos
Manifatture Sigaro Toscano (Mst) presenta un’edizione celebrativa dell’Antico Toscano, il suo sigaro più iconico, che entra in commercio nei prossimi giorni, per celebrare il recente riconoscimento del ministero delle Imprese e del Made in Italy come “Marchio Storico di Interesse Nazionale”. L'iscrizione nel Registro, riservata ai brand con oltre cinquant'anni di utilizzo e radicamento territoriale, proietta l’Antico Toscano tra le eccellenze italiane riconosciute apprezzate in tutto il mondo. Ma la produzione del sigaro toscano vanta una storia di oltre 200 anni tutta italiana e illustri estimatori del passato come Giuseppe Garibaldi, Pietro Mascagni, Giuseppe Verdi e ancora per arrivare a tempi più recenti Clint Eastwood e Roberto Vecchioni solo per citarne alcuni.

Il riconoscimento ne certifica la tradizione, rafforza prestigio e valore economico, e garantisce tutela illimitata dell'autenticità sui mercati internazionali. Una collezione speciale di tre varianti grafiche a rotazione, oltre alla versione classica impreziosita dal logo “Marchio Storico”, due riedizioni fedeli ai pacchetti storici offriranno agli appassionati un frammento di memoria manifatturiera.

“Il riconoscimento di Marchio Storico di Interesse Nazionale rappresenta un traguardo importante per l’Antico Toscano e per Mst. È la conferma del valore di una tradizione produttiva che da oltre due secoli unisce territorio, sapere artigianale e qualità, e che continua a rendere il Toscano un simbolo del Made in Italy apprezzato nel mondo”, ha dichiarato Stefano Mariotti, amministratore delegato di Manifatture Sigaro Toscano, nel presentare alla stampa la nuova edizione celebrativa. Con questa novità dunque Mst rafforza il prestigio dell'Antico Toscano e riafferma i principi guida della Manifattura: qualità senza compromessi, rispetto della tradizione e autenticità duratura.

(dall'inviata Cristina Armeni)

Tag
Tabacco Sigaro Antico Toscano Marchio Storico di Interesse Nazionale Made in Italy
