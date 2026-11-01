circle x black
Cerca nel sito
 

Tassa sui piccoli pacchi archiviata, manovra abolisce il contributo di 2 euro

Una rinuncia pesante: l'abrogazione del contributo comporta infatti "una perdita di gettito di 91,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2027"

Pacchi - (Ipa)
Pacchi - (Ipa)
Segui Adnkronos su Google
01 novembre 2026 | 17.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Archiviata la tassa sui piccoli pacchi. Dopo l'ennesimo slittamento, sarebbe dovuta entrare il vigore il primo gennaio 2027 - esattamente un anno dopo la data fissata inizialmente dal governo -, ma l'articolo 30 del testo bollinato del ddl di Bilancio archivia definitivamente il contributo di 2 euro sulle spedizioni e i piccoli pacchi in arrivo da Paesi extra Ue fino a 150 euro.

Una rinuncia pesante: l'abrogazione del contributo - si legge nella relazione tecnica alla legge di bilancio - comporta "una perdita di gettito di 91,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2027". "In termini di saldo netto da finanziare - si sottolinea - la disposizione determina effetti finanziari negativi per complessivi 245 milioni di euro a decorrere dal 2027, dovendosi procedere all’azzeramento delle previsioni di entrata del bilancio dello Stato, corrispondenti agli importi stimati in sede di introduzione del contributo".

Nel frattempo oggi è scattato nell'Unione europea il contributo di 2 euro sui pacchi spediti direttamente ai consumatori da Paesi extra Ue, indipendentemente dal valore della merce. La misura punta a contenere il flusso di piccoli invii, soprattutto dalla Cina, e a compensare i costi sostenuti dalle autorità doganali. Il contributo si aggiunge al dazio di 3 euro già introdotto a luglio sui pacchi di valore inferiore a 150 euro.

La tariffa si applica a ciascuna tipologia di articolo contenuta nella spedizione: per esempio, un pacco con dieci magliette sarà soggetto a un contributo di 2 euro, mentre uno con magliette e cappelli pagherà 4 euro. Secondo la Commissione europea, il costo non dovrebbe ricadere sui consumatori, ma venditori e piattaforme potranno aggiungerlo al prezzo prima dell'acquisto.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Legge ColtivaItalia, arrivano 300 milioni per rilanciare gli allevamenti bovini
News to go
1 novembre e commemorazione defunti accendono mercato dei fiori
Midterm al bivio, il referendum su Trump che deciderà il futuro del Congresso
News to go
Fondi pensione e previdenza complementare, arriva l'erogazione frazionata
News to go
Papa torna in America Latina, viaggio confermato per Leone XIV
Elicottero caduto in Bosnia, Meloni rende omaggio ai quattro militari italiani - Video
Bonus Natale 2026, cos'è e a chi spetta - Video
Cortei Napoli, manifestanti offrono cornetti e sfogliatelle ai poliziotti: "Ci tutelano" - Video
Cortei Milano, la 'generazione maranza' blocca la tangenziale Est - Videonews della nostra inviata
Risiko bancario, Messina (IntesaSP): "Totale garanzia su occupazione e giovani"
Manovra 2027, arrivano anche le targhe personalizzate - Video
Manovra, Carta del Docente diventa Carta dei Servizi: cosa cambia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza