Taylor Swift batte i Coldplay, per Eras tour incasso record da 2,1 miliardi di dollari

Taylor Swift da record, supera anche Sir Elton John e i Coldplay. Il tour ‘Eras’ della cantante americana ha incassato 2,1 miliardi di dollari di vendite, diventando il più redditizio nella storia della musica. Lo riporta il Financial Times, sulla base dei dati diffusi da una fonte: 10 milioni di biglietti venduti in 149 esibizioni, l’ultima domenica sera a Vancouver, in Canada.

Una cifra, questa, che doppia qualsiasi altro tour di concerti, anche quello di addio di Elton John, che in cinque anni ha incassato 939 milioni di dollari in più di 300 spettacoli, e il Music of the Spheres dei Coldplay, oltre un miliardo di dollari in circa 170 date. E dal computo si escludono sia i guadagni arrivati dai rivenditori sul mercato secondario, dove i posti a sedere hanno superato di migliaia di dollari il loro valore nominale, che il merchandising venduto ai concerti.