Tech, Ai: esperti, 'utile normare ma investire in sovranità per sicurezza e competitività'

Istituzioni, imprese ed esperti dell'ecosistema tecnologico si sono riuniti a Palazzo dell'Informazione, a Roma, per discutere le sfide della sovranità digitale, della competitività e del futuro dell'Unione europea nel corso dell'evento 'Tecnologia, potere, regole: la nuova partita della sovranità europea', organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia. L'iniziativa ha visto gli stakeholder confrontarsi sulle principali novità della regolamentazione digitale europea: dalle nuove proposte legislative sull'IA, il cloud, la cybersicurezza e le reti di telecomunicazione agli effetti del Digital Services Act e del Digital Market Acts sul mercato e sull'innovazione.