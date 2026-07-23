circle x black
Cerca nel sito
 

Tech, Ai: Raffiotta (UniBicocca), 'sovranità tema centrale, favorire investimenti e cultura innovazione'

23 luglio 2026 | 16.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'intelligenza artificiale ha un grandissimo potenziale e, allo stesso tempo, rappresenta un fattore di competitività per le aziende che la implementano nei vari servizi. Per questo necessita evidentemente di una governance. Su questo fronte il regolatore europeo e quello nazionale hanno fissato degli obiettivi e dei confini molto chiari. Non possiamo però dimenticare che questa tecnologia pone anche un tema cruciale, quello della sovranità nazionale, che possiamo tradurre in sovranità digitale. Spesso applichiamo tecnologie prodotte in altri ordinamenti e questo è un tema in cui il diritto può fare molto poco. Quello di cui abbiamo bisogno sono investimenti e una cultura dell'innovazione, sostenere la ricerca e far sì che anche le nostre imprese possano sviluppare modelli e sistemi nazionali". Lo ha detto Edoardo Carlo Raffiotta, professore di Diritto pubblico e Diritto dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale e Comitato strategia AI dell'università degli studi di Milano Bicocca e Avvocato Adscent-NCTM, partecipando all'evento 'Tecnologia, potere, regole: la nuova partita della sovranità europea', organizzato da Adnkronos e Open GateItalia, presso Palazzo dell'Informazione a Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Quattro beluga cambiano 'casa', il viaggio in camion e aereo dei cetacei bianchi - Video
India, un leopardo irrompe in un negozio di liquori e aggredisce il cassiere - Video
Caldo, Italia respira: scendono i bollini rossi - Video
Ilaria Salis, Gasparri: "Sinistra predica diritti ma li ignora" - Video
Enzo Iacchetti: "Mai augurato la morte a Schillaci, solo una gag"
News to go
Enti locali, c'è l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro
Giffoni, Allevi ai ragazzi: "Rivendicate il diritto alla fragilità"
News to go
In Francia stop ai social per i minori di 15 anni
Violenta tromba d'aria nel veneziano, lettini e ombrelloni distrutti sulla spiaggia di Chioggia - Video
Vladimir Luxuria attacca Heather Parisi e Arcigay: "Non sarò al Molise Pride, no a politiche da struzzo" - Video
Gualtieri e l'iniziativa contro il caldo a Roma: "Cinema gratis in 11 sale" - Video
Incendio distrugge azienda agricola in Puglia, la disperazione dell'agricoltore - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza