Tech, Hisense presenta l'innovativo TV RGB MiniLED da 116

Il colosso cinese ha mostrato il più grande TV mai realizzato dall’azienda

Tech, Hisense presenta l'innovativo TV RGB MiniLED da 116
05 ottobre 2025 | 10.57
Redazione Adnkronos
In collaborazione con Hisense

Hisense ha presentato a Milano, all’interno del ristorante di Carlo Cracco nel pieno centro del capoluogo meneghino, il primo TV RGB Mini Led da 116 pollici al mondo. L’evento “Taste the Colours” è stata l’occasione di un incontro tra l’arte culinaria di Chef Cracco e i colori incredibili sprigionati dai nuovi TV. La presentazione arriva dopo quella internazionale all’IFA 2025 di Berlino ad inizio settembre. Il TV RGB Mini Led da 116 pollici al mondo grazie all'uso di LED rossi, verdi e blu, offre colori straordinariamente vividi, picchi di luminosità fino a 8000 nit ed un contrasto perfetto, garantendo un'esperienza visiva immersiva e meno dannosa per gli occhi. Infatti, la retroilluminazione RGB abbassa la componente di luce blu e permette di ottimizzare i consumi riducendo, rispetto alle tecnologie tradizionali, gli sprechi.

“In un momento non brillante per il mercato, Hisense crescerà del 20% su tutti i business. Siamo fortunati ad avere alle spalle un gruppo che destina il 3% del fatturato in Ricerca e sviluppo e ci permette di presentare nuovi prodotti al mercato italiano” ha sottolineato Gianluca Di Pietro – CEO di Hisense Italia.

