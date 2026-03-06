Tech Leaders Connect, il progetto Anitec-Assinform per collegare domanda e offerta digitale

Un ciclo di incontri tra CIO delle grandi aziende italiane e top manager dell’industria ICT per allineare strategie, investimenti e bisogni della trasformazione digitale

Nasce Tech Leaders Connect, il nuovo progetto promosso da Anitec-Assinform, l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese dell’ICT e dell’elettronica di consumo attive in Italia. L’iniziativa punta a creare uno spazio strutturato di confronto tra la domanda di tecnologie digitali – rappresentata dai Chief Information Officer delle principali aziende italiane – e l’offerta di soluzioni e servizi tecnologici espressa dalle imprese associate.

L’obiettivo è favorire un dialogo diretto tra chi guida la trasformazione digitale all’interno delle organizzazioni e chi sviluppa tecnologie e piattaforme, con l’intento di allineare priorità strategiche, esigenze operative e innovazione tecnologica.

Un mercato digitale in crescita

Il progetto nasce in un contesto di espansione del mercato digitale italiano. Secondo le previsioni contenute nel Rapporto Il Digitale in Italia 2025, il settore ha raggiunto a fine 2025 un valore di 84,2 miliardi di euro, con una crescita del +3,2%, superiore all’andamento del PIL.

È in questo scenario che Anitec-Assinform punta a rafforzare il confronto tra imprese utilizzatrici e fornitori di tecnologia, in una fase in cui il digitale è sempre più determinante per competitività, efficienza e innovazione.

“Con Tech Leaders Connect vogliamo valorizzare il ruolo dei CIO in una fase in cui il digitale è sempre più centrale nelle strategie delle organizzazioni pubbliche e private”, spiega Massimo Dal Checco, presidente di Anitec-Assinform. “Il progetto nasce con l’obiettivo di favorire un confronto sui bisogni e sulle priorità che emergono nei principali settori di utenza, contribuendo ad avvicinare la visione strategica della domanda con quella dell’offerta di servizi e tecnologie digitali”.

Quattro settori chiave per la trasformazione digitale

Il progetto sarà articolato in quattro appuntamenti settoriali, dedicati ai comparti che oggi registrano un forte impatto degli investimenti ICT e un ruolo centrale nei processi di trasformazione digitale:

Pubblica amministrazione

Finanza

Utilities, infrastrutture e servizi

Food & beverage e retail & fashion

Si tratta di ambiti che, secondo il rapporto sul digitale in Italia, rappresentano alcuni dei principali motori della domanda di tecnologie digitali nel Paese.

Survey tra i CIO e incontri riservati

L’iniziativa, realizzata con il supporto di NetConsulting cube, prevede una survey rivolta a circa 70 CIO delle principali organizzazioni italiane e lo svolgimento di quattro incontri riservati, uno per ciascun settore.

Gli incontri serviranno ad analizzare diversi aspetti della trasformazione digitale: dall’evoluzione delle strategie e degli investimenti ICT alle principali criticità operative, fino al ruolo crescente dei CIO come snodo tra le esigenze del business e l’offerta tecnologica.

Le evidenze raccolte attraverso la survey e il confronto tra i partecipanti confluiranno in report settoriali e in una monografia dedicata al progetto.

I risultati nel Rapporto sul digitale 2026

Le prime due evidenze emerse dall’iniziativa saranno inoltre integrate nella prossima edizione del Rapporto Il Digitale in Italia 2026, che verrà presentata nel mese di luglio.

Il calendario degli incontri prevede il primo appuntamento a Roma il 25 marzo, dedicato alla pubblica amministrazione. Seguiranno il 10 giugno l’incontro sulla finanza, a settembre quello su utilities, infrastrutture e servizi e a novembre il confronto dedicato ai settori food & beverage e retail & fashion.