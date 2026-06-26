Tech, Oriani (Luiss): "Grandi investimenti verso aziende leader in Ai, bolla speculativa?"

"I mercati finanziari in questo momento mostrano un grande flusso di investimento verso le aziende leader nei modelli di Ai. Il vero dubbio è se i prezzi a cui avvengono i round e le attuali quotazioni sono sufficientemente allineati al reale valore di queste aziende o se siamo di fronte a una bolla speculativa". Così Raffaele Oriani, preside della Luiss Business School, in occasione della terza giornata della World Tech Conference 2026. Un appuntamento internazionale, organizzato da Micromegas Comunicazione a Milano