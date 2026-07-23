Tech: Torselli (FdI), 'rendere attrattivo il mercato europeo'

"Finalmente la Commissione Europea, nella produzione di questi nuovi regolamenti nel mondo del digitale, delle comunicazioni e dell'intelligenza artificiale, ha come primo obiettivo quello della competitività e di rendere il mercato europeo attrattivo per chi vuole venire a investire: un mercato semplificato, con meno regole e più chiare. E questo è sicuramente un dato positivo". Lo ha detto Francesco Torselli, europarlamentare di Fratelli d'Italia, durante l'evento 'Tecnologia, potere, regole: la nuova partita della sovranità europea', organizzato da Adnkronos e Open GateItalia, presso Palazzo dell'Informazione a Roma.