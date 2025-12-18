circle x black
Terna, entro il 2025 operative infrastrutture per 800 mln di euro

18 dicembre 2025 | 14.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Entro il 2025 Terna prevede di avviare in esercizio infrastrutture di sviluppo per circa 800 milioni di euro. Nello stesso anno, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e gli Assessorati regionali competenti hanno dato il via libera a 36 nuovi interventi distribuiti su tutto il territorio nazionale, per un investimento complessivo di 1 miliardo di euro. Parallelamente alle nuove opere, il Gruppo guidato dall'ad e dg Giuseppina Di Foggia ha elaborato un Piano di Sicurezza che individua azioni mirate alla prevenzione e alla riduzione dei disservizi, mediante l'adozione di tecnologie evolute di monitoraggio e controllo, la digitalizzazione degli asset e interventi volti a rafforzare la resilienza della rete rispetto agli impatti del cambiamento climatico. Sottopancia: Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, energia, ambiente, digitalizzazione, cambiamento climatico, rete elettrica nazionale

