The Custodians Earth Solutions, a Roma il primo simposio sulle microplastiche

Studio, analisi e proposte per combattere i danni causati dalla plastica rilasciata in natura

Nella ‘città eterna’ si è tenuto il primo simposio sulle microplastiche ‘The Custodians Earth Solutions Symposium’, dal titolo ‘La plastica in natura viene mangiata e respirata, con quali conseguenze?’. La scelta della città di Roma probabilmente non è casuale, la sua storia millenaria, la capacità di ingegno degli antichi romani di trovare soluzioni innovative e tuttora attuali, potrebbe essere di ispirazione per un futuro fatto di materiali alternativi e bio compatibili. Organizzato dalla BioDesign Foundation in collaborazione con partner istituzionali come la Marina Militare, la Guardia di Finanza, la Guardia Costiera e l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, il primo simposio ha visto la presenza di prestigiosi relatori provenienti da tutto il mondo.

Forse due i dati più rilevanti e preoccupanti emersi. Ogni anno si producono nel mondo oltre 400 milioni di tonnellate di plastica e solo il 9% viene riciclata correttamente, della parte restante quasi 100 milioni di tonnellate finiscono in natura, frammentandosi in particelle minuscole, quasi invisibili, che contaminano l’acqua, l’aria e gli alimenti, provocando danni alla salute e alla biodiversità. Viceversa ciascuno di noi è convinto che con la sola raccolta differenziata o con altri piccoli gesti quotidiani si possa risolvere il problema, non è evidentemente così.

Altro dato che deve far riflettere e quello che indica nella consistenza di una carta di credito la quantità di plastica che ogni settimana un individuo ingerisce involontariamente, questo può provocare in alcuni soggetti patologie di diversa natura. Si è parlato anche di azioni concrete e immediatamente attuabili, una di queste è la ‘The Custodian Plastic Race Italy’. La più grande operazione di clean-up mai pianificata su scala nazionale, in programma dal 6 al 12 ottobre 2025. L’evento, che vedrà coinvolte istituzioni, scuole, federazioni sportive, associazioni, aziende e volontari, sarà l’occasione per intervenire collettivamente sul territorio nazionale con un’azione di pulizia dai rifiuti plastici. Roberto Guerini, presidente di BioDesign Foundation, ha voluto commentare così il primo simposio sulle microplastiche: "la plastica non è il male, dobbiamo tutti imparare a farne un uso più consapevole e attento, noi siamo i primi custodi del nostro futuro”.