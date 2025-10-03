Tlc: Iannicelli, 'Intelligenza artificiale impossibile senza reti veloci'

"Senza reti veloci e resilienti non è possibile sviluppare un'intelligenza artificiale adeguata. Allo stesso tempo, l'Ai è fondamentale per migliorare le prestazioni e la robustezza delle reti, creando un connubio essenziale per il futuro del settore". Queste le parole di Carmelo Iannicelli, Consigliere Tesoriere dell'Ordine degli Ingegneri di Milano e Presidente della Commissione Telecomunicazioni (TLC), durante il convegno 'Reti di telecomunicazioni e reti locali: quali sviluppi dell'Ai', organizzato oggi a Milano nel contesto della Milano Digital Week.