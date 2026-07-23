circle x black
Cerca nel sito
 

Torselli: "Mercato digitale più semplice, ma Bruxelles non cancelli investimenti e peculiarità nazionali"

L’europarlamentare di Fratelli d’Italia riconosce nel Dna una svolta positiva verso competitività e attrazione degli investimenti, ma contesta l’accentramento delle decisioni nella Commissione. La chiave, sostiene, non è una battaglia astratta sulla sovranità, ma la difesa della sussidiarietà, delle eccellenze nazionali e di una transizione tecnologica che non lasci indietro le aree rurali.

Francesco Torselli - (Foto Adnkronos)
Francesco Torselli - (Foto Adnkronos)
23 luglio 2026 | 16.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Il Digital Networks Act segna un cambio di passo nella politica europea, perché mette competitività e attrazione degli investimenti al centro del nuovo quadro per le telecomunicazioni. Ma l’armonizzazione del mercato non deve trasformarsi in un accentramento politico delle decisioni nella Commissione europea. È la posizione espressa da Francesco Torselli, europarlamentare di Fratelli d’Italia e shadow rapporteur del Dna, alla conferenza organizzata da Adnkronos e Open Gate Italia.

Il punto più delicato riguarda la gestione dello spettro, le licenze e il ruolo finale di Bruxelles. Per Torselli, sarebbe stato più comprensibile rafforzare un organismo tecnico; la proposta affida invece maggiori poteri alla Commissione, che è un organo politico. Il rischio è che l’uniformità europea non tenga conto delle peculiarità nazionali, degli investimenti già realizzati e delle eccellenze sviluppate dai singoli Paesi.

L’Italia, ha ricordato, ha costruito competenze avanzate in cybersicurezza, cloud e tecnologie quantistiche. Difenderle non significa opporsi al mercato unico o conservare tecnologie obsolete. Significa riconoscere che imprese e istituzioni hanno investito rispettando il quadro normativo vigente e che una nuova disciplina non può cancellare senza transizione ciò che è stato costruito.

Torselli ha comunque riconosciuto gli elementi positivi del Dna. La semplificazione delle regole e la riduzione della frammentazione tra 27 mercati possono rendere l’Europa più attrattiva. Competitività e investimenti sono parole che, fino a pochi anni fa, avevano uno spazio molto più limitato nel dibattito dell’Unione.

Più prudente il giudizio sugli obiettivi industriali nei semiconduttori. Pensare che l’Europa possa diventare protagonista nel giro di cinque o sette anni nei chip neurali e per l’intelligenza artificiale appare, secondo l’europarlamentare, eccessivamente ambizioso. La direzione è corretta, ma tempi e strumenti devono essere credibili.

Anche la transizione delle reti richiede gradualità. Il passaggio alla fibra e al 5G è condivisibile, ma parlare già di 6G rischia di anticipare una fase mentre il 5G non è ancora pienamente realizzato. Il Dna deve prevedere una roadmap per tappe, con attenzione alle aree interne e rurali, che rappresentano una parte molto ampia del territorio europeo.

La chiave politica indicata da Torselli è il principio di sussidiarietà. La discussione non dovrebbe essere ridotta alla perdita di sovranità nazionale o agli incassi delle aste per le frequenze. Il tema è stabilire a quale livello una decisione possa essere presa nel modo più efficace, preservando quanto gli Stati hanno già fatto bene.

Nel rapporto tra politica e tecnica, Torselli ha invitato entrambe a rispettare il proprio ruolo. La politica deve fissare obiettivi e direzione; i tecnici devono scegliere gli strumenti più adeguati, mantenendo neutralità tecnologica. Quando la politica si innamora di una tecnologia specifica, come avvenuto nel dibattito sull’auto elettrica, rischia di confondere il fine con il mezzo.

Allo stesso modo, la struttura tecnica della Commissione non può sostituirsi alla decisione politica. Una macchina europea già complessa e lenta deve recuperare contatto con la realtà industriale e sociale. Il Dna può essere un’occasione per rendere il mercato più semplice e moderno, a condizione che la centralizzazione non diventi il prezzo da pagare per l’armonizzazione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Digital Networks Act Sovranità nazionale Sussidiarietà Competitività Investimenti Mercato unico
Vedi anche
Quattro beluga cambiano 'casa', il viaggio in camion e aereo dei cetacei bianchi - Video
India, un leopardo irrompe in un negozio di liquori e aggredisce il cassiere - Video
Caldo, Italia respira: scendono i bollini rossi - Video
Ilaria Salis, Gasparri: "Sinistra predica diritti ma li ignora" - Video
Enzo Iacchetti: "Mai augurato la morte a Schillaci, solo una gag"
News to go
Enti locali, c'è l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro
Giffoni, Allevi ai ragazzi: "Rivendicate il diritto alla fragilità"
News to go
In Francia stop ai social per i minori di 15 anni
Violenta tromba d'aria nel veneziano, lettini e ombrelloni distrutti sulla spiaggia di Chioggia - Video
Vladimir Luxuria attacca Heather Parisi e Arcigay: "Non sarò al Molise Pride, no a politiche da struzzo" - Video
Gualtieri e l'iniziativa contro il caldo a Roma: "Cinema gratis in 11 sale" - Video
Incendio distrugge azienda agricola in Puglia, la disperazione dell'agricoltore - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza