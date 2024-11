Trasporti, ass. Lucente (Regione Lombardia) : “Fili che si intrecciano rappresentano interconnessione tra province e paesi”

“Un progetto che non poteva avere un nome diverso: questi fili che si intrecciano stanno a rappresentare ciò che Regione Lombardia vuole sulla mobilità, in maniera particolare, cioè un'interconnessione tra province e tra Paesi. In questo progetto, infatti, sono coinvolti 24 paesi e due province, Varese e Milano, ma vogliamo estenderlo. Sono circa due milioni di chilometri quadrati che vengono coinvolti”. Lo afferma Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Regione Lombardia, in occasione dell’evento ‘Fili per il futuro delle città: un nuovo metabolismo urbano con reti ecologiche e sociali’, organizzato a Milano da Fnm.