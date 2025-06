Trasporti, Campagna (Asm Taormina): “A Messina e Taormina più alta percentuale di bus elettrici d’Italia”

“È Necessario che il trasporto pubblico locale sia sempre più rispondente alle esigenze turistiche, anche in termini di info mobilità e mobilità green. In tal senso, a Messina e a Taormina abbiamo la più alta percentuale di bus elettrici d'Italia. Stiamo inoltre facendo in modo di fornire al turista tutte le informazioni relative al servizio, anche a bordo al e quindi da questo punto di vista rispondiamo cercando di venire incontro a quelle che sono le esigenze e alle richieste che il turista fa che sono quelle di essere informato di essere informato primo per tempo di essere sicuro che il servizio verrà effettuato e verrà effettuato con regolarità di avere tutte le informazioni a bordo, anche riguardo al pagamento con carta di credito, ad esempio”. Lo ha detto all’Adnkronos Giuseppe Campagna, presidente Asm - Azienda Servizi Municipalizzati Taormina, al 19° Convegno nazionale dell’Associazione trasporti, a Roma.