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Trasporti, Cantamessa (Fondazione Fs): "Carrozze panoramiche aperte, un’esperienza unica e sostenibile"

"Recuperati vecchi carri merci degli anni Sessanta destinati alla demolizione"

Luigi Cantamessa - (Adnkronos)
Luigi Cantamessa - (Adnkronos)
20 giugno 2026 | 17.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Per la prima volta in Italia inauguriamo una carrozza panoramica completamente aperta, senza tetto e senza finestrini, capace di offrire ai viaggiatori un’esperienza immersiva tra i paesaggi della Franciacorta. È un progetto che unisce emozione e sostenibilità, perché queste carrozze sono nate dal recupero di carri merci degli anni Sessanta destinati alla demolizione e restituiti a nuova vita". E' quanto ha spiegato Luigi Cantamessa, direttore Generale Fondazione Fs, intervenendo alla presentazione delle nuove Carrozze Panoramiche della Fondazione Fs che circoleranno ogni sabato, dal 27 giugno al 29 agosto, sulla ferrovia turistica Palazzolo – Paratico/Sarnico. "Anche la locomotiva che traina il convoglio è stata salvata dalla demolizione e riconvertita con un filtro catalitico che consente di abbattere il 90% delle particelle inquinanti. Una dimostrazione concreta di come la sostenibilità possa valorizzare i territori e promuovere un turismo lento e consapevole" ha aggiunto in conclusione Cantamessa.

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trasporti sostenibilità turismo lento
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