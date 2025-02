Trasporti, Caposciutti (Trenitalia France): "Riparte la connessione tra Italia e Francia"

“Questo collegamento è molto importante, finalmente riprende il collegamento ferroviario di Alta velocità tra Milano e Parigi, ma non solo, perché il treno ferma anche a Torino, Lione, Chambéry, Oulx, Saint-Jean-de-Maurienne: una vera connessione tra Italia e Francia che riparte sia per la clientela turistica sia per la clientela business”.

Lo afferma Marco Caposciutti, presidente di Trenitalia France, a margine della conferenza stampa organizzata da Fs e tenutasi in occasione del Bit 2025 di Milano, la più importante manifestazione in Italia per l’innovazione nel settore dei viaggi e del turismo.

Al centro dell’evento non solo il ritorno del collegamento in Frecciarossa Milano-Parigi, ma anche le attività di Trenitalia France e l’integrazione tra il fitto network di Frecciarossa sul territorio nazionale con i suoi collegamenti esteri.

“Trenitalia France è la società di Trenitalia che opera sull’Alta velocità in Francia da ormai tre anni e lancerà a giugno anche un altro collegamento importante interno alla Francia tra Parigi e Marsiglia – conclude Caposciutti – Questo a dimostrazione che il network Frecciarossa si espande e darà la possibilità ai clienti di sempre più connessioni tra Italia e Francia. Il brand è unico e anche la tipologia di servizio è unica: un servizio di qualità dove si può scegliere tra executive, standard e business con una ristorazione di qualità italiana. Vogliamo che la vacanza e il piacere inizino direttamente dal viaggio”.