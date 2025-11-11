circle x black
Trasporti: Catania (Milano-Serravalle), 'cogliere opportunità tecnologia ma ripensare anche modelli di business'

11 novembre 2025 | 07.21
"Siamo di fronte a una discontinuità tecnologica di straordinaria profondità e intensità, qualcosa che non avevamo mai visto e che apre opportunità senza limiti a qualunque impresa, in qualunque settore. Questo vale anche per le imprese come le nostre che erogano servizi di trasporto o gestiscono infrastrutture. Il vero ritorno degli investimenti in tecnologia avviene soltanto se queste innovazioni tecnologiche vengono applicate non al vecchio modello operativo, di business, amministrativo o politico, ma se coincidono con un ripensamento dei sistemi operativi, logistici e decisionali". È quanto riferito da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., in occasione degli Stati generali dei trasporti, l'evento dedicato al futuro della mobilità in svolgimento a Milano, presso l'auditorium Testori di Palazzo Lombardia. L'incontro, organizzato in collaborazione con Fnm e Regione Lombardia e aperto dai saluti del governatore Attilio Fontana, è stato un'occasione di confronto tra istituzioni, imprese e territori.

