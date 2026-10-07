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Trasporti, Fontana (Regione Lombardia): "Nel 2027 prima corsa commerciale con treno a idrogeno"

Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipando oggi alla visita all'impianto di produzione e distribuzione di idrogeno a Edolo (Brescia), realizzato da Ferrovienord nell’ambito del progetto H2iseO.

Attilio Fontana - (Adnkronos)
Attilio Fontana - (Adnkronos)
07 ottobre 2026 | 17.19
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

“Oggi visitiamo il centro di produzione di idrogeno che verrà utilizzato per alimentare i treni attualmente in fase di sperimentazione. I convogli stanno già effettuando le prime corse di prova. La prima corsa commerciale è prevista per l'inizio del 2027, in base alle rassicurazioni che ci hanno fornito i tecnici e i soggetti responsabili della sperimentazione. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipando oggi alla visita all'impianto di produzione e distribuzione di idrogeno a Edolo (Brescia), realizzato da Ferrovienord nell’ambito del progetto H2iseO.

I convogli alimentati a idrogeno andranno a “sostituire definitivamente i vecchi treni a gasolio, contribuendo a migliorare la qualità dell'aria di questa valle senza produrre alcun tipo di inquinamento - rassicura Fontana - Si tratta, peraltro, di idrogeno perfettamente sostenibile, poiché il processo di elettrolisi viene alimentato da energia rinnovabile”, conclude.

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treno a idrogeno idrogeno sostenibile trasporti
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