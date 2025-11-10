circle x black
Trasporti: La Russa (Senato), 'siano ben governati e no ad approccio ideologico'

10 novembre 2025 | 15.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"C'è bisogno di far venir meno un pregiudizio ideologico, se esiste, rispetto ai trasporti, così come le differenze anche legittime di impostazione e sensibilità politiche tra i vari partiti. Questo perché il trasporto in Lombardia interessa ben più degli 11 milioni di cittadini lombardi ed è essenziale che sia ben governato, come lo sta ben governando Franco Lucente insieme a questa giunta. Mi sono permesso di dire anche che la Lombardia deve avere da parte del governo un'attenzione non maggiore, ma almeno uguale a quello che hanno altre grandi regioni, come ad esempio la Campania". Lo spiega il presidente del Senato, Ignazio La Russa, agli Stati generali dei trasporti, l'evento dedicato al futuro della mobilità in svolgimento a Milano, presso l'auditorium Testori di Palazzo Lombardia. L'incontro, organizzato in collaborazione con Fnm e Regione Lombardia e aperto dai saluti del governatore Attilio Fontana, è stato una preziosa occasione di confronto tra istituzioni, imprese e territori.

