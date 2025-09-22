circle x black
Cerca nel sito
 

Trasporti, Pappalardo (Ita Airways): "Con Alis parte nuova fase di collaborazione"

Il presidente: "Dal 2025 anno di break-even, entro il 2030 flotta quasi totalmente nuova"

Trasporti, Pappalardo (Ita Airways):
22 settembre 2025 | 15.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Noi entriamo a far parte di questa straordinaria realtà che è Alis. Tante cose ci vedono lavorare insieme, ci hanno visto collaborare anche in passato, e da oggi si apre una nuova parentesi che sarà un punto di svolta per concretizzare progetti veri. Siamo tutti anelli di un sistema Paese Italia che funziona e abbiamo il dovere, ogni giorno, di migliorare le condizioni della nostra nazione". Ad affermarlo è Sandro Pappalardo, presidente di Ita Airways, in occasione della cerimonia di firma per l’adesione della compagnia ad Alis, a Fiumicino.

Il numero uno di Ita Airways ha sottolineato come la partnership possa svilupparsi in più ambiti, dai collegamenti con le isole alla valorizzazione del Made in Italy, fino alla promozione turistica internazionale. “Ogni giorno trasportiamo migliaia di persone, il nostro cliente, ovunque salga a bordo – fosse a Tokyo, New York o Dubai – deve già sentirsi in Italia, grazie all’accoglienza del personale e alla nostra enogastronomia”, ha aggiunto Pappalardo.

Sul fronte economico, il presidente ha confermato che “il 2025 sarà l’anno del break-even, per poi avviare dal 2026 nuovi investimenti, compreso l’acquisto di aeromobili di nuova generazione”. Guardando al futuro, ha concluso: “Non vediamo rischi, ma grandi opportunità: rispetto agli attuali 67-68% di aeromobili nuova generazione, entro il 2030 vogliamo arrivare al 97-98% di flotta nuova, per un trasporto aereo sempre più moderno ed efficiente”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
trasporti Ita Airways Alis Made in Italy turismo internazionale
Vedi anche
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona
Manifestazione per Gaza a Milano, passeggeri bloccati alla Stazione Centrale - Video
Corteo per Gaza a Milano, bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano - Video
News to go
Italia in piazza per Gaza, sciopero e manifestazioni oggi
Charlie Kirk, la moglie Erika: "Perdono il killer" - Video
News to go
Coldiretti: con dazi agevolati import riso da Asia quintuplicato
News to go
Imu, nel 2024 gettito da 16,9 miliardi di euro
Salvini infiamma Pontida sulla difesa dei valori occidentali, la videonews dai nostri inviati - Video
Lazio-Roma 0-1, cori e abbracci alla fine del derby: tifosi giallorossi esultano fuori dallo stadio - Video
Trump, l'insulto a Biden 'figlio di put...': "Niente compassione per lui" - Video
Lega, Bossi firma la 'Carta della Lombardia': "Stesso spirito continua a guidare nostra battaglia" - Video
"Salvate i miei 5 figli", l'appello del medico boliviano-palestinese bloccato a Gaza - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza