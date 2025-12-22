circle x black
Trasporti: record di passeggeri all'aeroporto di Roma-Fiumicino: oltre 50 milioni nel 2025

22 dicembre 2025 | 14.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con oltre 50 milioni di passeggeri nel 2025, l'aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino 'Leonardo Da Vinci' chiude l'anno con numeri record. Il primato raggiunto è stato annunciato a pochi giorni dalle festività natalizie, durante le quali Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys, prevede di accogliere complessivamente altri 2 milioni di viaggiatori, a partire dal 22 dicembre e fino al 7 gennaio compreso. A questi si andranno a sommare i 180 mila attesi all'Aeroporto Internazionale di Roma-Ciampino 'Giovan Battista Pastine'. Le performance dello scalo internazionale crescono del 4% sul confronto annuo, pari a più di 2 milioni di transiti aggiuntivi. Una crescita resa possibile dal network di 240 destinazioni, con oltre 30 nuove rotte inaugurate nel corso dell'anno verso 80 Paesi in tutto il mondo grazie a 100 compagnie aeree, inclusi sei nuovi vettori che, proprio quest'anno, hanno scelto di avviare le proprie operazioni su Roma Fiumicino.

