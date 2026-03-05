circle x black
Trasporto aereo, Troncone (Adr): "Sviluppo di Fiumicino guidato dalla sostenibilità"

05 marzo 2026 | 07.27
Redazione Adnkronos
"La nostra strada maestra è quella della crescita e dello sviluppo sostenibile, accompagnando l'espansione dell'aeroporto con infrastrutture sempre più compatibili con l'ambiente". Lo ha detto Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma (Adr), nel corso del dibattito sul futuro del trasporto aereo ospitato al Terminal 5 dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. L'iniziativa, promossa da Enac e Adr nel ricordo di Antonio Catricalà, ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni e operatori sulle prospettive di sviluppo del sistema aeroportuale.

